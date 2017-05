Justin Bieber se olvida de la letra de 'Despacito' y la cambia por rimas como 'Doritos' o 'poquito'

Mientras 'Despacito', el tema musical de Luis Fonsi y Daddy Yankee, continúa arrasando en las listas de todo el mundo y sigue incrustándose en la cabeza de medio planeta, Justin Bieber no es capaz de aprenderse la letra. Algo que no tendría mayor recorrido si no fuera porque el joven canadiense participa en el remix de la canción, donde canta en castellano con los autores de la misma.

Justin Bieber lo demostró durante su actuación en el local 1 Oak de Nueva York, cuando el cantante tuvo que interpretar, por petición popular, la canción 'Despacito'. Tal y como se puede comprobar en el vídeo que circula por Youtube, el cantante demuestra acordarse únicamente del título del tema. A partir de ahí, en lugar de cantar el estribillo del tema, el canadiense dijo "I don’t know the words so I say poquito, I don’t kown the words so I say Doritos" ("no sé las palabras así que digo poquito, no sé las palabras así que digo Doritos").

Y así sigue Justin Bieber durante unos cuantos segundos, pasando el micro a alguna de las personas reunidas en el local o, directamente, cambiando la letra por un "daba daba daba daba". Más tarde, el cantante cambia la frase "Nos vamos pegando, poquito a poquito" por un "nos vamos pegando, dejé de fumar cigarrillos", esta segunda parte en inglés.

No es la primera vez que Justin Bieber demuestra poco interés. El pasado 20 de abril, el cantante era noticia por ofrecer un concierto en playback.