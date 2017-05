Paula Echevarría confirma que está separada de David Bustamante

Paula Echevarría ha confirmado durante un acto promocional que ella y David Bustamante se han separado. Claro que lo ha hecho a su manera. «Creo que hay preguntas que están fuera de lugar, porque hay cosas que se sobreentienden y que no necesitan una explicación. Las cosas están como están», ha reconocido la actriz, quien ha aprovechado para señalar: «nunca hemos pensado hacer un comunicado», en referencia a cómo han gestionado el fin de su matrimonio.

La protagonista de 'Velvet' no ha querido dar más detalles, probablemente por el presunto pacto de confidencialidad que, según publica 'Vanitatis', establece para el cónyuge que hable de más una sanción de 100.000 euros. No obstante sí ha remarcado de nuevo que parte de lo que se ha publicado no es cierto y ha mostrado mucho menos reparo en hablar de su nueva independencia. «Estoy bien, tranquila, trabajando, rodeada de amigos, de gente, de compañeros de trabajo, con ganas de coger vacaciones, aunque no hay nada planeado y pueden surgir de repente».

De tan buen humor estaba Paula Echevarría, que incluso ha accedido a responder a la pregunta sobre la posibilidad de reencontrar el amor para las cámaras del programa de Ana Rosa. «Estoy abierta a vivir bien, a ser feliz, pero eso ya se queda de puertas para dentro»