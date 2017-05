Irina Shayk reaparece espectacular en Cannes tras ser madre

Irina Shayk estaba deseando volver al Festival de Cine de Cannes. Así lo hizo saber hace un par de días en su cuenta de Instagram y ese día por fin ha llegado. Desde que dio a luz a su primera hija, la modelo rusa no se ha dejado ver por ningún evento público y ha esperado al afamado festival para sacar sus mejores galas y derrochar sensualidad por la alfombra roja.

Enfundada en un espectacular diseño de Versace color amarillo, uno de los tonos de la temporada, Irina Shayk posó de nuevo en la red carpet de la que fue la auténtica protagonista. Completó el look con unas sandalias de pulsera amarillas en el mismo tono del vestido. A su look no le faltaba detalle.

Y como si quisiera emular a las divas de Hollywood, Irina Shayk soltó su melena, que peinó con unas ondas muy sofisticadas, y se decantó por un maquillaje en tonos suaves y labios rosas, elaborado por L'Oréal Paris, la firma de la que es embajadora.

Tal y como se podía apreciar en la imagen de hace unas semanas en bikini, la prometida de Bradley Cooper, que es una de las modelos más icónicas del festival, ha recuperado totalmente la figura después de convertirse en madre por primera vez de Léa de Sena.