Primeras fotos de la boda de Risto Mejide y Laura Escanes

Ya hay fotos de la boda de Risto Mejide y Laura Escanes. El publicista y la modelo se han dado el 'sí quiero' este fin de semana en una boda por todo lo alto en la masía 'Mas Cabanyes', cuyas imágenes publica en exclusiva la revista '¡Hola!'.

Según revela la publicación -que esta semana adelanta su edición al lunes por la boda de Pippa Middleton y James Matthews- Risto Mejide vistió para el enlace traje con chaleco y raya diplomática. La novia optó por un diseño elaborado a medida por Rosa Clará, «con cuerpo de chantilly francés y pronunciado escote en V y una vaporosa falda de tul de seda».

El vestido de novia de Laura Escanes, muy favorecedor y femenino según puede apreciarse en las primeras fotos de la bodapublicadas por '¡Hola!', se completó con unos pendientes de topacios y aguamarina con catorce diamantes cada uno. Una joya que ha diseñado la propia Laura Escanes junto a un joyero de Galicia, y que buscaba resaltar el color de los ojos de la modelo.

'¡Hola!' recoge también las primeras impresiones de un matrimonio que algunos siguen sin entender. «Hace mucho tiempo me prometí a mí mismo que no me daría vergüenza mostrar lo que siento y que si encontraba a la mujer de mi vida no la iba a dejar escapar», explica Risto Mejide.