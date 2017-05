Alba Carrillo explica a Paola en 'Supervivientes' quién es Leticia Sabater: «Pavarotti aprendió de ella»

Alba Carrillo ha dejado claro en 'Supervivientes' que no traga a Leticia Sabater. «Yo creía que era más corta que el rabo de una boina pero que era buena chica. Pero no, no, no es que sea lerda, es que es mala», se ha despachado la ex de Feliciano López en una conversación con Paola. Charla en la que, además, ha aprovechado para poner al día a la italiana sobre quién es Leticia Sabater en España. Claro que lo ha hecho tirando de ironía: «Es una cantante muy famosa, en España todo el mundo la quiere oír, están los teatros llenos, la gente ha comprado la entradas con un año antes de antelación», ha comentado.

No ha sido la única frase lapidaria que Alba ha pronunciado sobre su compañera. «Las tres extensiones que se ha comprado malas, en al peor peluquería de Madrid, se las tiene que llevar a hidratar y a hidratar la voz», «Luciano Pavarotti aprendió de ella» o «en sus canciones hay fragmentos de Pablo Neruda», han sido otra de las perlas.