El drama familiar de Laura Escanes a dos días de la boda con Risto Mejide

Desde que hace cuatro años los padres de Laura Escanes se separaran, la relación de la futura mujer de Risto Mejide y su padre, Juan Carlos Escanes, no ha sido del todo buena. Y es que el progenitor de la joven youtuber no ve con buenos ojos el noviazgo entre el publicista y su hija. La razón no es otra que la diferencia de edad, pues ella es 22 años más joven.

Para Escanes el amor no tiene edad. Por esta razón, la novia ha decidido dejar de lado a su padre y no invitarlo a la ceremonia nupcial que tendrá lugar este sábado. Tampoco asistirán ni la tía ni el abuelo paterno, quienes apoyan al padre de Laura en la oposición, además de acusar a la madre de la joven de influir sobre ella.

Pero esto no nubla los planes de boda de la youtuber. Su hermano tiene todas las papeletas de ser el hombre que la lleve hasta el altar para dar el sí quiero al publicista. Sin duda, todo un drama familiar que no acaba con la felicidad de la pareja.