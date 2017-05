Rosa López cuenta por primera vez por qué tuvo que estar casi un año sin cantar

Fascinó a todo el país con su portentosa voz en la primera edición de 'Operación Triunfo' y se proclamó ganadora del concurso; representó a España en Eurovisión y se convirtió en un icono de superación personal. Sin embargo, Rosa López reveló este miércoles a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' las dificultades que vivió en aquellos momentos condicionada por su origen humilde y el duro trabajo realizado durante años hasta convertirse en lo que es hoy. La artista manifestó, por primera vez, el motivo por el que perdió la voz durante ocho meses cuando se encontraba en mitad de una gira de conciertos, lo que supuso uno de los momentos más duros de su vida.

Muchos atribuyeron este hecho al cansancio vocal que debía tener, ya que tras terminar 'Operación Triunfo' y representar a España en Eurovisión, se sumó inmediatamente a una gira por todo el país.

El exfutbolista que rompió su corazón La granadina confesó no haber tenido fortuna en el amor y su gesto se torció cuando se le planteó la palabra “futbolista”. Parece dolerle por la existencia de una persona que le destrozó el corazón. ¿Quién es ese futbolista? Quizá algunos le recordarán por su intervención en ‘Supervivientes’ en 2006. Su nombre es José Luis Díaz Zumajo, conocido como ‘Luna’, con pasado en el Atlético de Madrid, en el Linares o en el propio Granada CF durante el primer año del club en Tercera división. Luna, ex de Lara Dibildos, es la persona que hizo añicos el corazón de Rosa y ésta aún no se ha recuperado del golpe. Desde entonces no ha levantado cabeza. Tanto que reconoció no tener claro si llegará a encontrar al hombre de su vida. “Me pone un hombre que tenga cabeza, me da igual la edad”, dijo. “Me hace falta un hombre que me llegue, que me haga sentir atractiva, que tenga detalles. El gusto me lo sé dar yo sola”, espetó. Lo cierto es que en la relación entre Luna y Rosa López ambos salieron escaldados. El exfutbolista manifestó en 2014 a ‘El Mundo’, haber vivido un tema “muy desagradable” con la granadina. La ruptura se produjo, según él, “porque pensó que llamé a alguien para que hicieran fotos” en las que aparecía la cantante y la hija del madrileño. Ella, según su expareja, quería llevar su relación en secreto, algo sumamente complejo. “Rosa es una mujer que está cogida como una marioneta. Si alguien viene y le corta las cuerdas, la marioneta puede caminar sola”, aseguró.

Cuando comenzó la gira, una de las personas que trabajaban con ella se empeñó en que un médico le hiciese un chequeo porque le veía mal a pesar de que ella no se sentía así. «Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien», relató la cantante ante Osborne. «Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó en que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico», continuó.

Por eso, una persona que a día de hoy no sabe si era o no médico, fue al camerino de Rosa y tras inspeccionarla las cuerdas vocales con un espejo de dentista, le pinchó en una nalga un líquido azul y blanco. «No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo, pero desde ese día...», sentenció Rosa. Tras esto, su primer y segundo concierto fueron sobre ruedas, pero en el tercero se quedó sin voz. «Durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba», contó visiblemente afectada. Desde septiembre de 2002 hasta julio de 2003 Rosa no dio ni un solo concierto.

Y, es en este tiempo, donde inicia el horror, acudió a diversos médicos, pero «nadie quería operarme la cuerdas», contaba. Pero, por suerte, Rosa tuvo como ex novio a un médico, Pablo Muñoz, quien sin pensarlo dos veces decidió realizar la intervención quirúrgica. «Había muchos intereses creados a su alrededor. Sabía lo que tenía desde que la vi por primera vez y sabía que la solución por cómo estaba evolucionando era la cirugía», contó Pablo.

Tras la operación, la aclamada Rosa solo podía comunicarse con sus allegados a través de un cuaderno. Además redujo a cero su contacto con el exterior, teniendo que suplicarle a su padre para que saludará a los fans que acampaban fuera de su casa.

Origenes

Sus orígenes en el barrio Polígono Almanjáyar antes de trasladarse a vivir a Armilla, estuvieron marcados por ser la única chica entre cuatro hermanos, motivo que llevó a sus padres a ejercer sobre ella una gran sobreprotección. Además, Rosa recordó la fragilidad, las inseguridades y los miedos que marcaron su entrada a ‘Operación Triunfo’, programa en el que consiguió conquistar a todo el país para alzarse con la victoria y representar a España en el Festival de Eurovisión.

También explicó cómo consiguió su oportunidad en los castings de aquel programa musical, su experiencia dentro de la academia y lo que supuso para ella viajar hasta Tallin (Estonia) para interpretar ‘Europe’s living a celebration’ ante toda Europa en el festival eurovisivo.

La comida vegana, protagonista del menú

Rosa se metió en la cocina para prepararle a Bertín un plato de pasta con verduras y así mostrarle algunas claves de la comida vegana, su opción alimentaria desde hace dos años. Paralelamente, Paqui, la madre de la cantante, preparó un puchero en casa de su hija y se lo llevó a Bertín para compartir mesa con ambos.

La artista y el presentador se enfundaron ropa deportiva para practicar Fit-Boxing, una disciplina que Rosa practica y que combina técnicas de fitness y boxeo. También reflexionaron sobre algunos conceptos clave en la vida de la granadina: ¿Le pesa el título de 'Rosa de España'? ¿Es feliz con la vida que tiene actualmente? ¿Cómo hubiera sido su vida si no se hubiera presentado a 'Operación Triunfo'?

Octavio, Hernán y Yanina, hermano, tío y cuñada de Rosa, respectivamente; Geno Machado y Carlos Lozano, concursante y presentador de la primera edición de 'OT'; Juan y Medio, amigo personal de Rosa, y Pablo Muñoz Cariñanos, el médico que la operó, aportaron, además, su testimonio al relato de la cantante.