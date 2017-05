Pillan a Jennifer Lawrence bailando en un club de striptease

Jennifer Lawrence se ha convertido en el centro de todas las miradas, si antes se observaban todas sus acciones con lupa después de las imágenes que han salido a la luz más, y es que la actriz ha levantado un gran revuelo en las redes sociales.

En el video que se ha hecho viral en las redes sociales la actriz aparece en el interior de un club de striptease. Lawrence suele llevar con cuidado su vida personal y la fama que se le atribuye se debe más a lo que sus compañeros hablan de ella que a sus acciones en la vida pública. Y es por ello que las imágenes en cuestión han suscitado tanta polémica.

La propia actriz ha tenido que comentar lo sucedido:

Lawrence ha sido pillada en en un club de striptease en Viena, ciudad en la que actualmente está rodando la película 'Red Sarrow'. Lo que llama la atención de la grabación es el estado en el que la interprete se encuentra, mientras gatea y baila alrededor de la barra de pool dace.

Testigos de la actuación aseguran que "iba muy borracha" e incluso en un momento de la noche "perdió la blusa y se quedó bailando solo con sostén".

La actriz asegura en una publicación de Facebook que no se arrepiente de nada y no piensa pedir perdon, "No voy a disculparme, tuve una explosión esa noche", concluye.