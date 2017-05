María Teresa Campos sigue «estable» en una unidad de ictus

La presentadora María Teresa Campos, de 75 años, permanece ingresada en la unidad de ictus del hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde fue ingresada el mrtes por una isquemia cerebral. Permanece consciente y "clínica y hemodinámicamente estable". Carmen Borrego ha pasado la noche en vela junto a su madre.

La noticia del ingreso la dio el martes en el programa donde trabaja su hija Terelu, 'Sálvame', de Telecinco, primero en antena y, momentos más tarde, en su cuenta de Twitter. María Teresa Campos se sintió mareada por la mañana en su domicilio y después perdió la visión de un ojo, por lo que fue trasladada rápidamente al hospital, donde se encuentra ingresada en la UCI.

"Ella lo está llevando mejor de lo que esperábamos", ha relatado Carmen. "Está tranquila., Creo que del mismo pánico que le entra quiere que todos nos riamos, para quitarle importancia", ha concluido.

"No ha habido avances, pero no ha ido para atrás". Así de contundente se ha mostrado la otra hija de la presentadora, Terelu Campos, sobre el estado de salud de su madre. A la presentadora le continúan haciendo pruebas y, aunque "esto es imprevisible y cada persona reacciona de una manera", la comunicadora no ha experimentado un empeoramiento de su estado, lo que es favorable, puesto que las primeras 48 horas suele ser las más críticas al existir un alto riesgo de que se repita el ictus.

Los médicos creen que "se llegó a tiempo para evitar un mal mayor", aunque le han dejado clara a la familia que la recuperación muy ser muy lenta. Y nada de una posible alta pronto. No puede levantarse. "Se llevó el susto de su vida, en realidad todas nos llevamos el susto de nuestras vidas", puntualizó Terelu en directo en 'Sálvame'. En el espacio de Telecinco confirmó que la malagueña sigue con la pérdida de visión en un ojo, que incluso puede tardar meses en recuperar. "Lo importante ahora es la resonancia confirme que ha sido un ictus, pero dicen que ha sido en un sitio malísimo", recalcó.

Mientras, la presentadora ha pedido que no se informe de su estado a su pareja, Edmundo Bigote Arrocet, que participa en una isla de Honduras en el reality show 'Supervientes'. Carmen Borrego participó el martes en directo, por vía telefónica, en el 'reality' de Telecinco para pedir que no se le comunicasen al humorista las últimas noticias sobre Campos mientras su evolución fuera positiva al tiempo que afirmó que los partes médicos «son tranquiilizadores».

El colaborador de 'Sálvame', Kiko Hernández, ha confirmado que ha podido hablar por teléfono con Teresa Campos esta mañana. "La he encontrado bien y con sentido del humor", ha constatado.

Pedro Sánchez la lía en la red

Por otra parte, el aspirante a la reelección como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la ha liado en la red tras lanzar el martes por la noche un tuit en su perfil a la periodista. “Quiero trasladar todo mi ánimo y cariño a María Teresa Campos, a la que deseo una pronta recuperación. Un fuerte abrazo”, escribió.

A los pocos minutos muchos de los seguidores del político socialista criticaron su frase. “Ayer murió una trabajadora agrícola sobre una cinta transportadora en Murcia. ¿Has presentado también tus respetos a la familia?”, publicaba una de sus 'followers'. Otro calificaba el mensaje de “oportunismo político”. Además, añadía: “La Campos puede hacer favores a los políticos, una trabajadora agrícola, solo a su familia”.

A finales del pasado mes de marzo, María Teresa Campos firmó, junto con su hija Terelu Campos, un contrato de larga duración con el grupo Mediaset tras finalizar la emisión de '¡Qué tiempo tan feliz!'.

La periodista cuenta con tres premios Antena de Oro (1994, 2000 y 2015), dos Ondas (1980 y 2002), un Micrófono de Oro (2003), dos TP (1999 y 2004) y el Premio Iris Toda una Vida (2012).

En el último año, Campos ha compatibilizado su labor como conductora de '¡Qué tiempo tan feliz!' y protagonista de 'Las Campos' con su colaboración como Defensora de la Audiencia en 'Sálvame diario'.

La presentadora ya sufrió en junio de 2016 un cólico vesicular que obligó a su hospitalización.