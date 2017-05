La terrible confesión de Eduardo Gómez en 'Sábado Deluxe'

‘Sábado Deluxe’ intentó a hacer frente a la emisión de la 62ª edición del Festival de Eurovisión, el cual estuvo plagado de gallos, ‘calvos’ y sorpresas, como el histórico triunfo de Portugal, con una entrevista que no dejará a nadie indiferente, la de Eduardo Gómez. El conocido actor de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’ acudió al programa para hablar sobre su vida profesional, pero también reveló algunos aspectos de la personal.

Precisamente una de las declaraciones más polémicas de Gómez fue sobre su vida personal pasada, ya que el actor contó que su primera mujer le abandonó con su hijo recién nacido, “Me abandonó con mi hijo recién nacido. Me levanté y el niño estaba llorando, y vi una nota en la nevera, que decía que no nos llevábamos mal, pero la situación económica no era buena”, expresaba.

El intérprete se encuentra ahora descansando de su profesión, asegura que tiene una vida tranquila en su casa de Marbella y que por ahora no está inmerso en ningún proyecto profesional, todo tras cortar hace un año con Jessica, la que fuese su pareja durante siete años y medio, “Necesitaba descansar, porque iba a petar”, contaba.