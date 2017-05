Eurovision 2017: 'trolean' la ficha de Manel Navarro en Wikipedia y le cambian por un gallo

Los pronósticos decían que la actuación de Manel Navarro pasaría por Eurovision sin pena ni gloria. El 'gallo' con el que cerró su tema veraniego 'Do It For Your Lover' echó por tierra los augurios... para mal. Desde el pasado sábado, el desafine del joven catalán ha inundado las redes de memes. Incluso el propio Manel trató de tomarse con humor su desastroso resultado en el festival con un tuit sobre el «invitado no deseado» que se coló en su actuación con un vídeo de un un gallo con deportivas.

Aunque se haya colado un invitado no deseado... pic.twitter.com/eydtmSirai — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 13 de mayo de 2017

Otros, sin embargo, han ido más allá y han 'troleado' la información de su candidatura en la entrada de Wikipedia 'España en el Festival de la Canción de Eurovisión'. En el apartado 'Participaciones de España en el Festival de Eurovisión', su imagen ha sido sustituida momentáneamente por la de un gallo. Aunque la web ya ha sido corregida, durante unas horas el catalán representó a «AntiEspaña» en el Festival de la Canción «Gallovisión» con su tema «'Do It For Your Farm'» (Hazlo por tu granja). Contaba la actualización que Manel llegó al concurso después de superar la final nacional de «'Objetivo Gallovisión 2017'» y que, tras su estrepitoso resultado, el joven ha decidido «continuar su carrera como vendedor de alpiste».

Uno de los cambios en la página de Wikipedia de Manel Navarro.

La ficha personal del artista tampoco se ha librado del saboteo. Según indicaba la página esta mañana, el joven se llama en realidad «Manel Gallarro», alias «el Gallo»; es «cantante, músico, gallo y compositor»; y su actuación, de género «chicken pop», estuvo patrocinada por «Pastas Gallo».

No es la primera vez que el cantante ve cambiada su página de Wikipedia. Sucedió algo similar cuando salió elegido como representante de España en la final nacional 'Objetivo Eurovision' a pesar de obtener la mitad de votos por parte del público que su principal contrincante, Mirela. En un cambio de última hora en la normativa del programa, se decidió que fuese el jurado profesional el que tuviese la última palabra, que se decantó por Manel. Su página en la web colaborativa le definió entonces como «el hombre más odiado de España y medio continente» debido a «la rosca» que cometió el jurado, «por la amistad cercana que poseía el susodicho con variso miembros».

Manel Navarro quedó último en el Festival de Eurovision celebrado el sábado 13 de mayo. Obtuvo tan solo 5 puntos, todos por parte del televoto -y todos ellos por parte de Portugal-, ninguno del jurado profesional. Fue la peor puntuación de la edición 2017.