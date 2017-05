Cristina Pedroche explota en su blog

Cristina Pedroche comienza a acusar la presión que supone tres años de crítica ininterrumpida. La presentadora y colaboradora de televisión está harta de que su físico y su ropa sean objeto de debate continuo. «Yo de verdad que no entiendo por qué siempre tengo que ser el centro de todas las polémicas», se queja en un nuevo texto publicado en su blog bajo el título 'Cosas 'bonitas' que me dicen'.

«Una vez más me siento atacada y alucino porque como a día de hoy, 9 de mayo, ¡¡¡se sigue hablando de mis vestidos de Nochevieja y de si enseño o no!!! ¿Pero esto está pasando? ¿En serio?», lamenta Cristina Pedroche. «acepto las críticas en diciembre o enero, ¿¿¿pero ya en mayo también???», ironiza.

La mujer de Dabiz Muñoz pide a sus hater que lo dejen -«Por favor… basta ya de tonterías»- por que en el fondo, asegura, lo que digan de ella le «resbala». «Lo siento, de verdad, soy muy feliz y hago lo que me da la gana y visto como me apetece. Y también de nuevo, lo siento pero este año me volveré a poner lo que quiera», concluye Cristina Pedroche.