Un joven bilbaíno envía «mierda» a casa de su exnovio en el nuevo programa de Risto

l programa 'All you need is love... O no', la versión renovada de 'Lo que necesitas es amor' que se estrenó este lunes en Telecinco, se acercó a Bilbao. Eso sí, no para repartir amor, sino más bien todo lo contrario. Daniel Basañez, un bilbaíno de 18 años, quiso a mandar a la m... a su exnovio. Pero en vez de hacerlo con palabras, eligió la manera más literal posible. El joven inauguró la sección 'Hay una caca para ti' y envió una caja sorpresa a casa de su expareja que contenía nada más y nada menos que... la caca sonriente de WhatsApp en formato peluche. En ese momento, seguro que muchos espectadores respiraron aliviados.

De hecho, las incendiarias palabras de Dani en el vídeo de presentación hacían temer lo peor: «Le quiero mandar un trozo de mierda porque es lo que refleja él como persona. Tenemos un ex en común que también es un trozo de mierda, pero como no puedo mandar dos mierdas pues elijo una y como es peor él se la mando a él. Un ex al año no hace daño».

La cómica Raquel Sastre fue la encargada de llevar a cabo la escatológica misión y traer a Bilbao la «mierdoak», como la bautizó David Guapo, colaborador del programa. Raquel se citó con Dani en Sonora, la discoteca de Erandio donde se conoció la pareja, para saber cómo comenzaron a salir. «Primero le vi fuera, en la cola, y le lancé una mirada. Cuando ya estabamos dentro, vi como se acercaba y mi corazón se quedó como una patata seca. Me fui yendo para atrás y la sangre ya no me llegaba al cerebro», contó el joven. Fue un flechazo. Amor a primera vista. «Me gusta mucho Harry Potter y como se parece tanto...»

Xabier, el destinatario de la 'caca', se tomó con humor el 'regalito' de Dani. «La relación quedó zanjada, pero si me ha enviado esta caja es porque se sigue acordando de mi. En realidad, yo también le echo de menos», confesó el joven, que dejó las puertas abiertas a una posible reconciliación.

Polémico estreno

El nuevo programa de amor y desamor llegó a Telecinco con un aceptable 14,1% de share. Lo que supone un descenso de 0,4 puntos con respecto al pasado lunes, en el que se emitió el capítulo final de 'Sé quién eres'. Sin embargo, 'All you need is love... O no' se ha estrenado con polémica. Las redes sociales cargaron duramente contra Risto Mejide, presentador del espacio, por llamar 'calientapollas' a una invitada que confesó que no quería mantener una relación sentimental con su compañero de piso. Decenas de usuarios de Twitter mostraron su indignación y denunciaron las palabras machistas del publicista.

Según @ristomejide dar la mano a un AMIGO en el cine, sin segundas intenciones, es ser una calientapollas. Sin duda lo peor de #allyouneed1 — Anna ॐ (@VicenteAnna) 8 de mayo de 2017