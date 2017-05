Los espectadores de 'Masterchef' contra José Luis: «Coge tu delantal y tu neurona machista y vete al Paleolítico»

'MasterChef' hizo anoche arder las redes sociales. No por las recetas o la prueba de eliminación, sino por la polémica que ha protagonizado uno de los concursantes tras soltar un comentario machista, fuera de lugar y totalmente desafortunado.

Tras una prueba complicada, el jurado de 'MasterChef' criticó duramente un plato elaborado por José Luis. «¿Qué te ocurre, estás apático?», se interesó entonces Pepe. «Sinceramente, no estoy pasando mis mejores días. Será que me va a bajar la regla». Una frase que desagradó a concursantes, jurado y telespectadores.

De hecho, Samantha Vallejo-Nágera reaccionó inmediatamente arremetiendo contra tan despectivo comentario. «Las mujeres trabajamos exactamente igual todos los días y nos dejamos la piel. Has dicho una cosa como para hacerte el gracioso pero aquí no se viene a ser gracioso, se viene a cocinar. Hay 20.000 personas que se han quedado fuera, tú has entrado, has demostrado en el casting que tenías mucha pasión y no sé que te pasa pero estás apagado. O te pones a cocinar o te vas a casa, sea el día que sea del mes».

Arde la red tras el comentario de José Luis en 'MasterChef'

El tenso momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde el nombre del concursante se convirtió en tendencia.

José Luis, coge tu delantal y tu neurona machista y vete al Paleolítico. #MasterChef — XVII (@patriarranz12) 7 de mayo de 2017

Confirmamos que José Luis viene de la cueva. #MasterChef — Miss Kokoro (@KokoroMiss) 7 de mayo de 2017