Rosa López del regreso de OT: «Nunca va a ser igual»

Está preparando el que será su octavo disco sin embargo Rosa López no ha querido perderse el estreno de 'Casi leyendas' la nueva película de Santiago Segura. Y por supuesto como ganadora de la primera edición de Operación Triunfo no pudimos evitar preguntarle qué le parezca la noticia de que el formato vuelve. Y hablando de compañeros, son momentos difíciles para David Bustamante tras su ruptura con Paula Echevarría, algo que Rosa asegura no sabe si es definitivo.