El drama de Antonio Orozco que ni su familia conocía

Bertín Osborne tuvo el miércoles como invitado en su programa 'Mi casa es la tuya' a Antonio Orozco, que abrió las puertas de su casa para conceder una entrevista en la que contó algunos de los momentos más duros de su vida. Entre ellos, que llegó a estar en la ruina dos veces y que en ambas ocasiones la culpa fue de su mejor amigo.

«La primera vez que lo perdí todo fue cuando decidí dedicarme a la música. Lo perdí todo, y lo volví a recuperar. Y en 2007 o 2008, con la crisis, lo volví a perder todo». El cantante explicó ante Bertín Osborne que, en ambas ocasiones, se arruinó por culpa de su mejor amigo. «Las dos veces ha sido de la mano de mi mejor amigo», aseguró. El coach de 'La Voz Kids' no quiso dar más detalles sobre el asunto. «De esto nunca he hablado y es posible que mi familia se esté enterando ahora», aseguró.

«Siempre uno tiene que protegerse más, de lo que crea conveniente», expresaba el artista. «Lo volvería a perder, lo volvería a hacer. No tengo mucho de nada, pero tengo todo lo que necesito».

Antonio Orozco mostró su lado más tierno cuando habló de su familia. Tras el fallecimiento de su padre, cuando él tenía 21 años, el cantante cogió las riendas de la casa y se atribuyó el rol de cabeza de familia para criar a sus hermanos. «Me pregunto muchas veces si lo hice bien», confesó.

El cantante, de 44 años, compartió programa con su madre, de quien confesó: "Por mi trabajo no necesitaría trabajar pero limpia una casa y por más que intento convencerla, no quiere. No deja de trabajar para que no se me olvide lo que es levantarse a las siete de la mañana para trabajar”.

El cantante habló de muchos otros temas como de su hijo o de sus canciones. En este último caso Orozco confesó que el éxito 'Devuélveme la vida' no quería que estuviese incluido en el disco. «Es una canción que escribo porque tengo que pedir perdón a alguien por todo lo cabrón que uno puede llegar a ser», indicaba.