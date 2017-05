La receta de Cristina Pedroche ante las críticas

Amada, odiada, criticada y alabada, todas esas son cuestiones que a Cristina Pedroche le dan absolutamente igual, La colaboradora de 'Zapeando' se siente cada día más segura y habla sin tapujos. De ahí que su presencia este martes en haya revolucionado a todos una vez más. Porque nada más salir a plató se ha puesto a bailar sensualmente.

Pedroche ha bailado el último single de Shakira 'Me enamoré' y de hecho le ha pedido a Pablo Motos, el presentador de 'El Hormiguero', que le acompañase en ese momento. A lo que el conductor del programa se ha mostrado reacio en un principio pero que al poco se ha dejado llevar. Conscientes ambos de que todas las miradas estarían sobre ellos para estar muy pendientes de cualquier polémica.

Por eso mismo cuando han pasado a la entrevista, Motos no se ha cortado al decirle a Pedroche que "te tengo que decir que estás muy guapa". Sobre lo que la presentadora no ha dudado en responderle con humor para que ambos terminasen diciendo que saben que hay gente que está esperándoles para criticarles. Pero para Cristina Pedroche todo tiene una razón: "Está la gente muy falta de amor, todas las mañanas me echo una cremita para que me resbale todo".