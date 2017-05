Bustamante vuelve pisando fuerte

David Bustamante llevaba un tiempo desaparecido en redes sociales. Pero ha vuelto. Y pisando fuerte. Sin pelos en la lengua. Su regreso a los escenarios el pasado viernes parece haberle dado fuerzas y David Bustamante se ha lanzado a compartir sus pensamientos en Instagram, galería que había abandonado desde el estallido del huracán mediático que supuso su ruptura con Paula Echevarría. Ahora el cantante se ha puesto poético y ha decidido reflexionar en voz alta con sus fans.

Aprovechando el festivo en la Comunidad de Madrid, el intérprete regresó a la casa que compartía con Paula y su hija para pasar la tarde con Daniella. Y pisar la que fue su residencia familiar parece haber tenido efecto en el cantante, que se puso sentimental y mandó un enigmático mensaje tanto a sus seguidores como a sus detractores: «Y por mucho que me soplen y por mucho que me resten, sigo en pié, soldado intacto, aunque a muchos les moleste... Miro al frente, pues los lados, me distraen de mi oponente, y no quiero que tú sientas que mi ser es prepotente, es tan solo que me obligan a pegar un paso al frente... Mostraré lo que yo valgo, y no hay nada más valiente, que deciros a la cara... No me importa lo que pienses», ha escrito Bustamante en su cuenta de Instagram.

Un aviso en toda regla para aquellos que han cargado contra el cantante estas últimas semanas. Incluso podría entenderse como una indirecta a la madre de su hija. La publicación suma más de 35.000 'me gusta'. Entre ellos -según asegura la revista Hola-, uno muy especial: el de Paula.