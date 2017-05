Paz Padilla llama «tonta» a Belén Esteban

uevo desencuentro entre Paz Padilla y uno de los colaboradores de 'Sálvame'. La presentadora del espacio vespertino de Telecinco ha protagonizado este lunes un tenso momento con Belén Esteban, quien terminó abandonando el plató.

El origen del encontronazo entre ambas tuvo lugar a cuenta de un mensaje que Amador Mohedano envió a la dirección del programa. La presentadora del espacio de las tardes de la cadena de Fuencarral no terminaba de entender el contenido del mismo. Belén Esteban le explicó que se trataba de un mensaje del exmarido de Rosa Benito: «A ver ‘quilla’, ¿tú eres tonta? Pues claro qué se qué ha escrito un mensaje, lo que no he entendido es lo que está diciendo», le espetó Padilla.

La 'princesa del pueblo' optó entonces por abandonar el plató. «A mi lo primero tonta no me llamas porque yo a ti nunca te he llamado tonta. Siempre igual, aguantando las tonterías. Me salgo por no decirte una fresca. Ya cansas, hija».