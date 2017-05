Alerta ante la última locura sexual machista: hacer stealthing

El 'stealthing' ('sigilosamente', en inglés) se refiere a la práctica de los hombres que se quitan el preservativo en medio de las relaciones sexuales, sin el consentimiento de su pareja y con la intención de dañar física y psicológicamente a sus parejas, exponiéndolas a un embarazo no deseado o a contraer enfermedades de transmisión sexual.

El fenómeno no es otro invento viral de las redes, sino que ha sido descrito por la investigadora Alexandra Brodsky en un informe publicado por el Columbia Journal of Gender and Law, una revista científica que atiende a las conductas delicitivas que tienen que ver con el género y su tipificación penal.

