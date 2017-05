Jordi Cruz, de 'MasterChef', defiende los 'becarios gratis': «Para ellos es un privilegio»

Recientemente, el Confidencial publicaba un reportaje sobre la supuesta explotación de los becarios de cocineros de alta categoría, como Berasategui o Adrià. En él, se denunciaba que del 50 al 80% de la plantilla de cocina de estos restaurantes de lujo son aprendices que acuden a trabajar 16 horas diarias sin cobrar ni un solo euro.

Ahora, chefs como Jordi Cruz se han manifestado al respecto, defendiendo que estas condiciones son parte del aprendizaje y considerando que el solo hecho de tener la oportunidad de trabajar con un chef Michelín debe ser un privilegio para ellos. Por este motivo, no entienden que haya becarios que se quejan de las condiciones laborales. En este sentido, afirman que siempre tienen la opción de trabajar en otros restaurantes menos exigentes.

“Me molesta que se hable del trabajo del ‘stagier’ como algo negativo, como si fuera un abuso o una mala práctica. Yo nunca he hecho un ‘stage’ y me da mucha envidia cuando veo que alguien viene de estar en la cocina de Martín Berasategui, por ejemplo. Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Imagínate cuánto dinero te costaría eso en un máster en otro sector”, afirma Jordi Cruz, chef del restaurante Àbac y miembro del jurado de Masterchef.

Además, Cruz afirma que para que los becarios pudieran cobrar, el servicio tendría que encarecerse. De esta forma, el chef explica que en su restaurante ofrece formación a cambio de unas manos más en la cocina, que le ayuden a sacar todos los platos a tiempo. “Podría tener solo a 12 cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor. Las dos partes ganan. Es un ‘tú me das tus manos y yo te enseño”, explica en El Confidencial.

Pepe Rodríguez, también miembro del jurado de Masterchef, cuenta en su restaurante toledano el Bohío con 8 cocineros en plantilla y 8 becarios. “Me encantaría tenerlos a todos dados de alta en la Seguridad Social, pero yo no puedo tener 20 nóminas en cocina, es una burrada. Y eso que estoy a favor de regular mejor la figura del ‘stagier’, se lo he propuesto a la Junta de Castilla-La Mancha pero no me hacen caso.”, explica. Los sindicatos, por su parte, afirman que estar entre 14 y 16 horas trabajando en una cocina sin cobrar ni un euro es explotación laboral, “digan lo que digan los grandes chefs”. Así lo manifiesta Gonzalo Fuentes, secretario de Política Institucional de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO). “A un joven que va a un restaurante hay que aplicarle su protocolo formativo, que incluye un máximo de ocho horas, con una parte práctica y otra teórica, y sus días de descanso. Tenerlos integrados en la cocina como uno más, con la misma exigencia y presión que el resto, es un abuso, me da igual que sea un hostal o un tres estrellas Michelin”, explica Fuentes, quien considera que estas condiciones pueden llegar a ser frustrantes para los empleados en prácticas.

