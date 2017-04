El plantón más sonado de 'First Dates': «Preferiría no cenar»

El famoso programa de citas, 'First Dates' vivió ayer, 26 de abril, otra espantada por parte de uno de los invitados. Marcela, una esteticista de 35 años deicidió negarse a tener su cita nada más ver a su pareja asignada.

Marcela tuvo la posibilidad de ver un vídeo grabado por su cita donde se fijó en sus manos y señalo como su "primer punto negativo": "Soy manicurista y me acabo de fijar en sus manos y eso ya es un punto negativo".

Aunque la mujer quiso dar una oportunidad y conocer en persona a Julio César, la cosa no mejoró. Tras verlo se dirigió a la camarera Lidia Torrent y le dijo: "Creo que es mejor no cenar". La excusa que sentenció el final de la cita fue que no le gustaban las personas "bajitas".

Ambos participantes terminaron realizando un llamamiento a cámara con la promesa de Lidia de volver otro día a 'First Dates' con otra cita diferente.