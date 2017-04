La contundente respuesta de la «querida chica del tranvía» incendia las redes sociales

Sergio, el joven que dijo «encontrar el amor en un tranvía de Murcia» y que empapeló la ciudad para «hallar a la chica que le robó el corazón», al fin ha obtenido respuesta. Tal y como cuenta el joven, la conoció el día del Bando de la Huerta y «se quedó prendado de ella».

Su carta, que acabó siendo viral a través de las redes sociales, hablaba de que «la chica viajaba junto a él en el mismo vagón de metro y que al mirarla no pudo evitar enamorarse». Si bien algunas voces en Twitter han considerado que «lo que Sergio ha hecho al obsesionarse con ella es más bien acoso», la chica protagonista ha acabado contestando, presuntamente, a través de una carta difundida también en Twitter.

Se desconoce si la carta de respuesta es real, es decir, si la ha escrito realmente la famosa «chica del tranvía», pero lo que sí se sabe es que ha generado un auténtico debate en redes sociales, ya que está escrita en un tono contundente y directo, que tilda la acción de Sergio de «acoso».

La respuesta, íntegra:

"Ojalá aquella noche del bando, sobre las 22:20 p.m. no me hubiera subido al último vagón del tranvía en la parada de la Plaza Circular. Me acompañaban mis amigas y sólo quería llegar a casa para dormir después de las fiestas, así que, cuando se bajaron, me senté en los sitios que me dejaron. Estaba agotada. Sin embargo, no hay descanso para las mujeres, ni siquiera en el transporte público.

No me sorprendía que un extraño me mirara más de lo normal. No es la primera vez, pero nunca te acostumbras. Prestas atención a tu alrededor, valoras el riesgo de la situación, esperas que no se te acerque y cuando llegas a casa escribes a tus amigas para que sepan que estás bien. Que no te ha pasado nada. Que has sobrevivido.

Esta noche fue una más. Por suerte no iba contigo sola en el vagón. De ser así me habría bajado inmediatamente; reglas de supervivencia para mujeres. No dejabas de mirarme, y eso asusta. Así que cuando te miraba, te desafiaba. Quería que vieras mi hostilidad. Que no se te ocurriera acercarte.

Sentí alivio cuando vi que ibas a bajarte. Pero no te detendrías ahí. No. Tuviste que insistir. Así que desvié la mirada mientras me hacías gestos, ¡para que me bajara contigo! ¿Estás loco? Te ignoré. Te rechacé. ¿Qué esperabas?

Pero no te rindes. No lo entiendes ¿no? Ahora toda Murcia está empapelada con tu declaración "de amor", reclamándome para ti. Pero no es más que una declaración. De acoso. No te has parado a pensar ni un segundo en mí. ¿Cómo crees que me hace sentir leer tu entrevista en los periódicos? ¿Crees que un desconocido, que no me conoce, puede saber cómo hacerme feliz? ¿Qué clase de amor enfermo es este?

Si de verdad quieres sacarme una sonrisa, deja de buscarme. Déjame. No insistas más."