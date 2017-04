'Supervivientes': Gloria Camila y Alba Carrillo llegan a las manos

'Supervivientes' acaba de arrancar, pero la dirección se ha visto obligada ya a sancionar a varios de sus concursantes. Gloria Camila, Alba Carrillo y Kiko Jiménez han recibido un castigo por llegar a las manos, tras entrar en un blucle de discusiones en las que se han tirado a la cara las sucesivas polémicas que ambas partes, o su entorno, han protagonizado en televisión.

Durante la gresca en 'Supervivientes', Kiko Jiménez y Gloria Camila reprocharon a Alba Carrillo que solo estaba con famosos por el interés y se llegaron a referir al hijo de la modelo como el «bombo». Algo que sacó fuer ade sus casillas a la 'supermodelo', que arremetió con un «Al menos mi padre no ha estado en la cárcel» o «yo no he matado a nadie». Gloria Camila perdió entonces los nervios hasta tal punto, que fe directa a por Alba Carrillo llegando a zarandearla y siendo necesaria la intervención de Kiko Jiménez para separarlas.

Tras el lamentable episodio, 'Supervivientes' ha impuesto distintas penas a cada uno. Gloria Camila ha sido obligada a abandonar 'Tierra de Nadie' y mudarse a 'Infierno'; Alba Carrillo ha perdido los beneficios de los totem y tendrá que estar separada del resto de los concursantes y Kiko Jiménez, como sanción por su comportamiento, debará satisfacer todos los deseos de la ex de Feliciano López.

En el plató de 'Supervivientes', las medidas han sido recibidas de distinta forma. Mila Ximénez, por ejemplo, se ha quejado del castigo y se ha referido a la dirección afirmando que "han beneficiado a Carrillo y han perjudicado a Gloria Camila y a su novio".