'MasterChef': El trauma que deja a Laila en desventaja

'MasterChef' cambia la vida de sus concursantes. Para algunos, como la tolosarra Edurne, supone alcanzar la fama pasados los 65. Para otros puede ser el marco en el que encontrar el amor, como al parecer está ocurriendo entre Jorge y Miri. Para Laila, sin embargo, es la vía para superar un trauma, una puerta para «ser una persona normal».

La aspirante ha tenido que aprender a cocinar con nitrógeno líquido, algo que ha destapado que tiene una gran desventaja respecto al resto de sus compañeros de 'MasterChef'. Y es que la modelo tiene pavor a todos aquellos elementos de la cocina que puedan entrañar un riesgo, como aquello que sea inflamable o pudiera estallar. Cosas tan simples como el microondas o la olla a presión son capaces de desatar en ella una respuesta de miedo extremo, tal como le ocurrió con el nitrógeno líquido.

El motivo del terror que Laila ha dejado ver en 'MasterChef' lo ha explicado ella misma. Al parecer en el pasado tuvo un grave accidente en la cocina. «Estuve 3 semanas en una UCI y los médicos no sabían si iba a volver a ver. Era lo que más agonía me producía. Me quemé las córneas». Se presentó al programa preparada para enfrentarse a estos miedos pero, dice, «no esperaba que fuese tan pronto».