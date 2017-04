Juan Echanove vuelve a cargar contra 'Cuéntame'

Desde que se conoció que Juan Echanove iba a abandonar 'Cuéntame', sus compañeros en la histórica serie de TVE han ido reaccionando de forma masiva. Ahora ha sido el actor quien ha vuelto a hablar alto y claro sobre su sorprendente adiós. Lo ha hecho en Onda Cero aprovechado la promoción de la función 'Sueños', en la que participa.

Estas son algunas de sus declaraciones:

"A mi me echan con una serie de criterios filosofico-poéticos con los que me vienen a decir que ya no trabajo en ella. Yo simplemente soy un contratado, no soy productor ni guionista, a mi me llaman para hacer mi trabajo y cuando vienen y me dicen que he terminado, pues me voy".

"La putada de todo esto y por lo que lo expliqué de forma pública es por que en redes sociales se estaba generando la sensación que yo dejaba la serie. Quería decirle al público que no, que no me he ido yo, que me han echado".

"Creo que las formas son fundamentales, yo de lo que más me quejo es de eso, creo que son fundamentales, porque si se pierden, la convivencia se vuelve una mierda".

"No me gusta andar por polémicas, lo que pasa es que las cosas son así. El final de esta historia no me ha gustado, me ha decepcionado, ha sido todo una decepción personal".