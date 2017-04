Belén Esteban, indignada porque Jesulín de Ubrique se niega a pagarle los estudios a su hija

Parece que ni Belén Esteban ni Jesulín de Ubrique tienen intención de enterrar el hacha de guerra. Después de muchos meses sin enfrentamientos entre la pareja, la colaboradora del programa televisivo «Sálvame», ha mostrado su enfado por el hecho de que su expareja no contribuyese económicamente con los estudios de la hija de ambos, Andrea Janeiro. Con esto, Esteban ha vuelto a criticar públicamente la falta de voluntad por parte del diestro de implicarse en la educación de su primogénita.

Según ha explicado la estrella de la televisión, el padre de la niña había accedido en su día a pagar a medias los estudios de su hija en el extranjero pero, según ha contado durante el programa de este martes, el torero parece haber reculado. La ganadora del reality «GH Vip» ha dejado claro que entiende que no esté obligado legalmente a ello, pero, sin embargo le molesta su cambio de actitud. «Me parece muy bien que le hayas pagado a tu hermano la carrera de piloto, no sé si se la has pagado a tu mujer también la carrera de odontología, no lo sé. Pero lo que no entiendo es que no le pagues a tu hija mayor la carrera», ha declarado ante las quejas del resto de colaboradores, los cuales aseguraban que no era cierto que el matador de toros hubiese pagado los estudios a su hermano.

«Me pidió al documentación, se lo mandé por correo certificado, a los 15 días le llamé y me dijo que no le paga los estudios a la niña», ha dicho visiblemente enfadada por la actitud del diestro, tras lo cual se ha dirigido a las cámaras de televisión para zanjar el problema asegurando que ella jamás abandonará a su hija, «Ya está aquí su madre para pagárselos. Tienes tres hijos y creo que los tres tienen que tener lo mismo».

La colaboradora no ha podido disimular su indignación. Según ha contado la colaboradora, al tratarse de estudios en el extranjero, Jesulín no está obligado a pagar, sin embargo confiesa que «Igual que ha estado para todos, que lo entiendo porque es su familia y no lo critico, pero Andrea es su hija», ha expresado, puesto que «Es su obligación como padre». La «show girl» ha detallado la conversación entre ella y su expareja, «Cuando su abogado le dijo que lo de pagar era algo voluntario él dijo que no estaba dispuesto».

Belén Esteban ha explicado que ha decidido enviar a su hija al extranjero para alejarla del foco mediático. «Aunque yo haya decidido vender a los medios mi vida, a ella no le gusta el mundo de las cámaras».