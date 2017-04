Bisbal y su novia Rosanna ya son pareja de hecho

Un David (Bustamante) da un pasito para romper su matrimonio y otro David (Bisbal) da el mismo paso pero en sentido contrario. El cantante almeriense, de 37 años, y su novia, la modelo venezolana Rosanna Zannetti, de 29, ya son pareja de hecho. Tras un año de amor, ambos han querido formalizar su relación por medio de su inscripción en el registro de la localidad madrileña de Ajalvair el pasado martes. No hubo testigos impertinentes ni cámaras, pero no todos los días un famoso entra por las puertas del ayuntamiento de este pueblo de cuatro mil vecinos situado a 26 kilómetros de la capital. Así que la noticia corrió como la pólvora, por mucho que se rumoreara que la pareja había obligado al personal a firmar un acuerdo de confidencialidad para no revelar nada. Al día siguiente Bisbal participaba en un acto en Unicef, que le ha nombrado embajador, pero sin hacer referencia alguna al paso que había dado. Bisbal tiene una hija, Ela, de 7 años, fruto de su relación con Elena Tablada. El cantante se ha distinguido por su especial atención a los niños más necesitados (ha participado en programas específicos de Unicef en Nepal y en la tierra de su novia). «Mi deseo y esperanza es poder conseguir, entre todos, una vida más digna para los niños y niñas en todo el mundo», ha dejado dicho en un comunicado.