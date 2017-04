David Bisbal, nuevo embajador de UNICEF

El cantante almeriense David Bisbal ha sido nombrado este miércoles embajador de UNICEF Comité Español. "Ojalá que llegue el momento en que no necesitemos de la ayuda de UNICEF ni que la gente tenga que colaborar para seguir luchando por los derechos de los niños", ha afirmado.

En un acto celebrado en la sede de UNICEF Comité Español en Madrid, el artista se ha mostrado "muy agradecido" por este nombramiento, una "maravillosa alegría". Así, ha puesto de manifiesto su compromiso con la organización, "tratando de ayudar y defendiendo todos los derechos de los niños" donde se le necesite.

"He recibido varios premios muy bonitos a lo larga de mi carrera", ha declarado el cantante, para después añadir que ser embajador de UNICEF Comité Español, es "algo más que eso, es un premio personal para tratar de seguir ayudando y aportando por la infancia". David Bisbal colabora con UNICEF desde 2004 y ha participado en diferentes campañas e iniciativas.

Asimismo, el artista ha asegurado que recibe el nombramiento de embajador "como algo serio que es, con la máxima responsabilidad". "Ahora me tocará trabajar fuerte para tratar de difundir la difícil situación que viven muchos niños en diferentes partes del mundo", ha recalcado.

Junto al presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo, el cantante almeriense ha recordado su colaboración con la organización en diferentes países como Argentina, República Dominicana o Chile. "He estado en muchísimos lugares, pero lo que más me ha gustado de todo es ver, en primera persona, el trabajo que hace UNICEF en países conflictivos", ha subrayado.

Bisbal ha pedido la colaboración de todos para que "nunca más haya muertes por falta de alimentación, para que siga habiendo una educación que es muy importante, y para que los niños vivan en paz y en un entorno saludable".

Tras visionar el videoclip de la canción 'Duele demasiado', el cantante ha sido preguntado por el poso que han dejando en él los 13 años de colaboración con la organización. "Todo lo que he vivido con UNICEF, todo el trabajo que he visto a nivel personal me deja grandes sentimientos en el corazón", ha declarado, al tiempo que ha insistido en que gracias a la solidaridad de "toda la gente" se hace posible que un niño pueda ir a la escuela en Nepal tras un desastre natural. "Satisfacción personal muchísima", ha agregado.