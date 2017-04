Recuerdo que a mis doce años las monjas nos llevaron a toda la clase de excursión a San Sebastián. En autobús. La ida fue para mí gloriosa. La vuelta, catastrófica. Pero eso vino después. Parte de la ida me la pasé sentada en el asiento del copiloto con un micrófono en la mano, animando el cotarro. Por rocambolesco que resulte, se me había ocurrido componerles una cancioncilla a las odiosas notas trimestrales, cuya entrega caía en 13 y martes. La letra era mía («Día 13 y martes, hoy nos dan las notas qué gafes...»), pero la música la había tomado prestada de la canción 'Amarillo' de Cristina y Los Stop (y ellos, de Tony Christie), incluidos los abundantes «Shalalá, lalá, lalalá...». Algunos quizá recuerden el pegadizo estribillo: «Por el camino de Amarillo...» que en mi versión decía «Por el camino de los 'pencos'...». Hasta ahí todo bien. Mis compañeras, que con tal de salir de la rutina se habrían apuntado a un bombardeo contra Corea del Norte, coreaban aquella horterada con encendido entusiasmo. Eso, a la ida. Porque a la vuelta...

La vuelta la recuerdo triste y taciturna, agazapada en uno de los asientos del fondo junto a mis dos mejores amigas, con las que según las monjas me había escapado arruinándoles la excursión a todas las demás. De nada sirvió que proclamáramos hasta la afonía que no nos habíamos fugado, que nos habíamos perdido en el Aquarium. Nuestra decisión de continuar la excursión por nuestra cuenta (con doce añitos de los de entonces) y la iniciativa de subir solas a Igueldo con la intención de reencontrar al grupo, o en su defecto disfrutar del parque de atracciones, no hablaban precisamente en nuestro favor... Así que nunca olvidaré aquella cuesta de Igueldo en la que de pronto vi aproximarse un autobús. El autobús frenó en seco y de él descendió una monja roja de ira que al grito de «¡Furundarenaaaa!» me estampó un sopapo en la cara.

Desde entonces desconfío de los autobuses musicales o parlantes. Ya sean para señalar que los niños tienen pene o para denunciar una trama corrupta, siempre imagino saliendo de ellos a una monja cabreada dispuesta a darme un cachete, una promesa festiva que acaba en drama, una canción trasnochada, la demagogia rodante.