El viaje que cambió la vida de Christian Gálvez

Cuando llamé a Christian para pedirle esta entrevista, tardó, exactamente, 10 segundos en decirme que sí. Coordinamos agendas y solo me hizo una pregunta: «Ana, ¿puedo ser heavy, hablando de solidaridad?», como si él tuviera que pedir permiso para ser lo que quisiera. Él, que se niega a que le pongan etiquetas...

¿Por qué elegir?, si se pueden hacer varias cosas a la vez y, además, hacerlas bien, ¿no?

Christian Gálvez: Es cierto, me da mucha rabia que te etiqueten, por eso me he fijado en el Renacimiento, por su tendencia hacia la multidisciplina. Hoy en día, no es suficiente con mostrar que puedes hacer varias cosas, hay quien demuestra que puede hacer dos o tres bien y, sin embargo, le obligamos a que se posicione, a que elija: ¿tú que eres, de verdad? Y se puede ser, simplemente, curioso.

