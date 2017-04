«Voy a todos los campeonatos y ni me planteo si me gusta o no este tipo de vida. Soy muy afortunada de estar con Sergio y no entiendo otra vida que no sea con él. Me encanta conocer fantásticos lugares y eso nos hace apreciar más la vida familiar cuando volvemos a casa». Lo cuenta Angela Akins, la texana de 31 años que en unos meses se casará con el golfista castellonense Sergio García, flamante campeón de Augusta. «Llevaba una vida muy complicada, con mucha tensión y muy presionado por los resultados y yo solo intenté darle un poco de normalidad», ha contado Angela, una periodista que ha renunciado a su carrera profesional para poder acompañar a Sergio. «Dejé mi trabajo en la NBC el 31 de diciembre, cuando venció mi contrato, y ni consideré renovarlo».