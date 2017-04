Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, se opera el pecho

Era un rumor que ella se ha encargado de confirmar. Sí, Irene Rosales, a la que se vio salir de una clínica muy conocida en Madrid, ha pasado por el quirófano para hacerse un retoque. Y, efectivamente, la zona elegida para su transformación es de la que se había hablado.

En declaraciones exclusivas al portal de noticias Chance, la mujer de Kiko Rivera ha manifestado: "Es verdad, me he operado el pecho". Añadiendo seguidamente: "He sido mamá, soy una chica joven y me quería ver bien. Ha estado estupendo".

