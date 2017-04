Las imágenes más esperadas de Bustamante

«Nos conocemos desde hace más de quince años y al hombre que estáis describiendo en los últimos días en la prensa, no lo reconozco. No soy ningún delincuente». Así de sincero y dolido se mostraba David Bustamante (35) la pasada tarde ante un reportero de 'Sálvame'.

El artista fue captado llegando a su casa en Cantabria y no dudó en atender a los compañeros que hacían guardia para conseguir sus primeras declaraciones tras saltar la noticia de su separación el pasado lunes día 3 de abril. Momento desde el cual se ha mostrado ausente tanto en sus respectivas cuentas sociales, como públicamente. En su breve pero esclarecedor testimonio, Bustamante no ha negado «el distanciamiento con Paula», pero sí «la ruptura». «Hay un distanciamiento, pero no es definitivo. Aquí hay mucho amor. Solo pido respeto en cómo contáis las cosas que tengo familia y no me reconozco en todo lo que decís de mí esta última semana», dijo.

David rompía así su silencio horas antes de que hayan salido a la luz unas imágenes de lo más significativas en la revista ¡Hola! donde Bustamante se muestra muy reflexivo en compañía de su hija Daniella (8), sentados solos frente al mar. Paula Echevarría (39) por su parte puso rumbo este martes a Asturias, donde descansará la actriz esta Semana Santa y desconectará de una de las semanas más duras de su vida, en compañía de sus familiares y amigos.

La revista publica en su nueva edición las imágenes más esperadas del artista, donde se muestra cómo ha encontrado consuelo con los suyos en su tierra, San Vicente de la Barquera. David Bustamante, muy afectado por la situación, se hospeda estos días como se puede ver en el amplio material fotográfico en la casa de sus padres, Gervasio y Ada. Además, se puede ver en el interior de la revista al cantante arropado por sus amigos y por Daniella durante sus días en los idílicos paisajes de la costa cántabra, un viaje de calma y reflexión.