Fran Rivera dice que los antitaurinos «no se duchan»

A Fran Rivera le están lloviendo las críticas tras sus palabras de ayer en 'Espejo Público' (Antena 3) en las que acusó a los antitaurinos de «no ducharse». Para contextualizar este comentario hay que contar que Rivera vivió el sábado en la localidad alicantina de Elda un desagradable momento cuando fue recibido a gritos por un grupo de antitaurinos que le 'obsequiaron' con esa particular bienvenida cuando iba a pregonar la Semana Santa. Lejos de dar una larga cambiada o tirar de mano izquierda, el matador de toros aceró sus palabras como quien afila el estoque cuando fue preguntado por los altercados: «¿Para ser antitaurino hay que dejar de ducharse?», contestó, a lo que el colaborador Albert Castillón le respondía: «Mal empiezas Fran, mal empiezas». A ello, el torero apostilló: «Es que tienen muy mala pinta». Sus palabras fueron contestadas en Twitter. De lo más suave que le dijeron en la red social fue: «Una cosa es que sea antitaurina, y otra que no me duche. Desde luego, Fran Rivera, te has lucido».