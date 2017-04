David Bustamante rompe su silencio: «No soy ningún delincuente»

Tras una de las peores semanas de su vida, David Bustamante ha decidido romper su silencio y hablar sobre el posible divorcio con Paula Echevarría. El cantante, que se encuentra pasando unos días en San Vicente de la Barquera (Cantabria), no ha podido más con las informaciones que varios medios han dicho sobre él en estos últimos días, en las que le llegaban incluso a cuestionarle como marido.

Por eso ha decidido conceder unas declaraciones este martes al programa «Sálvame Limón», donde asegura que no reconoce a la persona de la que hablan en los medios. «No soy yo», dice, visiblemente molesto con todo lo que está pasando desde que se anunció la posible separación con la actriz con la que lleva once años.

«Basta ya, no soy ningún delincuente. Estáis dibujando un personaje que alucino y que yo no conozco. Me estáis tirando por el suelo la imagen», se lamenta David Bustamante a la salida de su casa. «Vale ya», pedía el cantante al reportero.

Tras «el tiempo dirá» de Paula Echevarría (39) el pasado miércoles en la presentación de su perfume «Sensuelle», donde plantaba cara a la prensa por primera vez después de saltar la noticia de su ruptura, la actriz no entró a desmentir ni tampoco a confirmar, aunque sí dejó claro que en «su casa pasan cosas y que hay informaciones que se han dicho que son verdad y otras no lo son», ahora ha sido el turno de David Bustamante. Ha querido aclarar que «sí, hay un distanciamiento, pero no una ruptura», confirmando lo que ya dijo su mujer la pasada semana después de que saltase la noticia.