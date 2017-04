Naomi Watts responde a la tuitera que la 'cazó' en el metro

Una chica que viajaba en el metro de Nueva York se encontró con Naomi Watts, así que decidió sacarle una foto sin que ella lo notara para publicarla en sus redes.

Pero la actriz británica no dudó en responder y colgar una imagen de la chica en su 'Instagram' "¿Te crees que no te he pillado?", asegura la actriz bajo la foto de la chica fotografiándola. Watss demuestra así su gran sentido del humor.