No todo está perdido entre Paula y David

Puede que la separación entre Paula Echevarría y David Bustamante aún pueda reconducirse. Según algunas personas que les conocen, la actriz y el cantante están pasando por una crisis; gravísima, sí, pero que no ha desembocado en la ruptura definitiva. Esa remota posibilidad de reconciliación explicaría que ninguno de los dos haya confirmado la noticia. Como mucho, Paula sólo ha admitido que en su casa hay problemas. Lo hizo con gesto cariacontecido en la presentación de su perfume el pasado miércoles. Luego, ante la insistencia de los periodistas, escurrió el bulto para que no la vieran llorar.

Bustamente, por su lado, no da señales de vida. Mantiene un terco silencio y no publica nada en las redes sociales, en las que suele ser muy locuaz. Algunos conocidos de la pareja confían en que los preparativos de la primera comunión de su hija Daniella, de 8 años, alivien las tensiones. Son los mismos que apuntan que no es el primer bache de la pareja (llevan diez años casados), pero que entre ellos aún hay amor.