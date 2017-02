Twin Melody, las gemelas ordiziarras que arrasan en Youtube

Hace cuatro años que Paula y Aitana Etxeberria subieron su primer vídeo a YouTube. Con voz dulce y aspecto angelical, versionaron frente a la cámara el tema 'Kiss You', de One Direction. Entonces, ni imaginaban el éxito que tendrían después. «Estamos alucinadas, nos siguen desde Latinoamerica, Estados Unidos, Australia, África, Alemania...», enumera Paula. Estas gemelas ordiziarras de 19 años, conocidas artísticamente con Twin Melody, se han convertido en la nueva sensación de la red. Su repercusión es imparable: sus vídeos superan las 53 millones de reproducciones y han cautivado a más de medio millón de suscriptores. Solo su versión de 'Reggaetón Lento', del grupo norteamericano CNCO, se ha visualizado más de dos millones y medio de veces.

Cuando tenían 11 años vieron juntas la película musical 'Camp Rock' -en la que se dio a conocer Demi Lovato- y decidieron que querían ser cantantes. Estudiaron solfeo en la Musika Eskola de Ordizia, donde viven, y a la hora de elegir instrumento, Paula optó por el piano y Aitana por el txistu, que luego dejó. «Ahora he empezado a tocar la guitarra, estoy yendo a clases con un profesor», cuenta ésta última.

Pronto se dieron cuenta de que para darse a conocer tenían que estar en YouTube. Hasta la fecha han subido a la red 51 vídeos -de promedio, uno al mes-, en los que versionan canciones de artistas internacionales como Enrique Iglesias, Justin Bieber, Adele o Taylor Swift. «Elegimos temas que nos gustan, música pop y preferiblemente en inglés, después pensamos si vamos a tocar con o sin piano, nos aprendemos la canción y, por ultimo, la grabamos y subimos a YouTube. Cada vídeo nos lleva unos cuatro días, porque tenemos que compaginarlo con la Universidad», explica Paula. Ambas estudian segundo curso de Magisterio en San Sebastián. «Nuestro sueño es dedicarnos profesionalmente a la música, pero queríamos tener una carrera por si acaso. Además, seríamos felices como profesoras porque nos encantan los niños», aseguran.

Y no solo han conquistado a los 'melodiers', como se conoce a sus fans, también al jurado de dos concursos musicales. En 2014, ganaron la primera edición de 'A ze banda', talent musical de ETB1. Y un año después, se proclamaron vencedoras de 'Caza Stars', del programa 'Cazamariposas', de Telecinco, que buscaba telonero de Alejandro Sanz para el Festival Starlite de Marbella. «Alejandro es majísimo y la experiencia fue inolvidable, es impresionante actuar delante de casi 3.000 personas», recuerdan.

Hasta han hecho sus pinitos como actrices. Este verano se quedaron sin vacaciones para participar en la serie musical 'Go!azen' de ETB1. «Empezabamos a rodar a las ocho de la mañana y terminabamos a las siete de la tarde, pero mereció la pena, era como estar en unas colonias con amigos», cuentan. De hecho, en la ficción interpretaban a Haizea y Elene, dos jóvenes que vivían aventuras de todo tipo en el campamento de verano Basakabi.

Aunque si les dieran a elegir entre la interpretación o la música lo tienen claro: su pasión es cantar. Y ya no se conforman con cantar las canciones de otros. Desde hace un tiempo, componen sus propios temas. Eso sí, de momento solo se han atrevido a subir uno a Youtube. Se títula 'It was beautiful', incluye videoclip profesional y está a punto de superar las 300.000 visualizaciones. Y sí, también bailan. Quisieron mover el esqueleto en un vídeo -«por hacer algo diferente y ofrecer variedad»- y volvieron a triunfar con más de 22 millones de reproducciones. Saben que los números son importantes porque su sueño es «vivir de cantar». «La música es lo que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos hace felices. Está difícil, pero lo intentaremos».