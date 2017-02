Hero pide perdón a Samanta Villar tras criticarla duramente

El tuit de Hero Baby sobre Samanta Villar sigue generando polémica. Esta semana, la conocida marca de alimentación infantil reaccionó a una crítica de la periodista por el uso del aceite de palma con un mensaje que atacaba la visión de la maternidad que la periodista de '21 días' había defendido días atrás. «Hay un relato único de la maternidad como un estado idílico, que no coincide con la realidad y estigmatiza a las mujeres», había defendido. «Tener hijos es perder calidad de vida».

Tras el tuit que la compañía dedicó a Samanta Villar, refiriéndose a ella como la «acomodada y famosa» a la que sus hijos «le hacen perder calidad de vida» y dedicándole irónicamente un «ánimo Samanta, tus hijos te querrán igual», Hero Baby se convirtió en el centro de de todas las críticas. Muchos usuarios de Twitter consideraron la respuesta un ataque injustificado.

El aluvión de tuits indignados contra la compañía hizo recapacitar a Hero Baby, que publicó horas después otro tuit en el que pedía perdón a la periodista asegurando que su ánimo jamás había sido el de causar ofensa alguna:

El tuit tardó unas cuantas horas en llegar y tampoco gustó a muchos usuarios de redes sociales, que consideraron la frase de Hero Baby como una pseudodisculpa en con la que la compañía tampoco admitía su responsabilidad por el desafortunado comentario hacia Samantha Villar.

@Hero_Spain @samantavillar un poco chungo que una marca juzgue unas declariones hasta ese punto, no? Me gustaría saber si leyeron el libro..

No soy fan de @samantavillar, pero no hay derecho a que una marca le conteste así. No volveré a comprar @HeroBaby jamás. pic.twitter.com/H2qQ0dAERd