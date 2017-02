Las meteduras de pata más sonadas de los famosos en las redes sociales

Que levante la mano quién no ha metido la pata en Twitter, Facebook, Instagram u otra red social. Todos conocemos esa sensación de vergüenza o bochorno que, al final, llevamos con más o menos deportividad cuando nuestros familiares y amigos se mofan del error. Ahora imagínese que tiene miles de seguidores y ese fallo no solo sale de las redes sociales sino que se extiende por todo el país y te lo recuerdan constantemente durante varios días. Pues eso es lo que les pasa a los famosos quienes, quizás sin ser muy conscientes todavía de las consecuencias de sus actos en estas plataformas, publican lo primero que se les ocurre sin comprobar si es correcto o no.

Son fotos, opiniones insultantes, datos erróneos y otros tuits o comentarios de rostros conocidos por las que incluso en ocasiones han tenido que pedir disculpas, hacer aclaraciones o, en el peor de los casos, se ha guardado silencio. Pues sí, a continuación vamos a hurgar un poco más en la llaga y vamos a recordar las más sonadas de los últimos tiempos.

David Bisbal

Con este inocente tweet, el cantante almeriense David Bisbal pretendía hacerse eco en su twitter de las revueltas que se desarrollaron en Egipto y fueron portada en los medios informativos de todo el mundo. Sin embargo, esta opinión ha desencadenado un alud de comentarios jocosos en la misma red social en relación a cualquier lugar del mundo bajo el hashtag #turismobisbal.

«Nunca vi Alaska tan poco transitada. Ojalá vuelvan pronto los Pegamoides»; «Nunca se habia visto la luna tan poco transitada, ojalá que pronto acabe la guerra de las galaxias». «Nunca había visto tanta gente fumando en la puerta de los bares,a ver si acaba la crisis para que puedan entrar a tomar algo».

Santiago Cañizares

El exportero Santiago Cañizares fue Trending Topic en Twitter tras la publicación en su perfil de una foto de su mujer desnuda. La imagen fue retirada inmediatamente de su cuenta de Instagram, pero tarde puesto que la foto corrió por las redes sociales como la pólvora, provocando todo tipo de comentarios.

Antes las especulaciones de si se trataba de una broma, un error o era obra de un hacker, una hora después, el exportero publicó en su Twitter: «He acabado el Rally de Avilés ahora mismo, no he hecho nada más que correr esta tarde... Los hijos hacen travesuras de vez en cuando...». Más tarde aseguró que fue su hija de dos años la que publicó sin darse cuenta la fotografía de su madre en la ducha.

Elena Valenciano

La que fuese vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano publicó un polémico mensaje durante los cuartos de final de la Eurocopa del año 2012. Durante un lance del partido, a Valenciano se le ocurrió publicar un comentario en su cuenta de Twitter sobre el aspecto físico de Franck Ribery: «Habéis visto un tío más feo que Ribery???».

La vicesecretaria pidió perdón y rectificó diciendo: «Pido disculpas por mi comentario estúpido. Ha sido el calor del partido pero he hecho mal. Buenas noches».

David Ferrer

El tenista David Ferrer fue el elegido por la marca de tecnología Samsung, para ser su imagen oficial. Entre sus tareas de promoción, debía publicitar a la marca desde las redes sociales, lo que hacen muchos futbolistas y famosos en general.

Sin embargo su tweet promocional causó burla entre los usuarios de la red. «Qué contento estoy con mi nuevo GalaxyS4, configurando S HEalth de mi nuevo Galaxy S4 para ayudarme con los entrenamientos @samsungmobile». El problema fue que en el tuit ponía «enviado desde mi iPhone».

Sergi Guardiola

Twitter le jugó una mala pasada a Sergi Guardiola, futbolista que vio como su carrera se arruinaba por un mensaje enviado hacía años a través de la red social, tan solo unas horas después de firmar como nuevo jugador del conjunto azulgrana. Un despido motivado por unos mensajes ofensivos contra el Barcelona y Cataluña.

El club, tras conocer la noticia, envió un comunicado en el que informaba sobre los motivos del despido: «El FC Barcelona comunica que ha decidido rescindir el contrato que había firmado esta tarde con el jugador Sergi Guardiola, que debía incorporarse al Barça B, después de comprobar que había publicado tuits ofensivos contra el barcelonismo y contra Cataluña».

Javi Jiménez

Tras la muerte de Nelson Mandela fueron muchos los famosos que utilizaron las redes sociales para expresar sus condolencias. Entre ellos, Javi Jiménez, que publicó en su perfil: «Lamento la irreparable pérdida del luchador Nelson Mandela, uno de los más grandes actores que ha dado Hollywood. D.E.P.».

Dándose cuenta del error cometido al confundir a Mandela con Morgan Freeman, el portero del Levante borró su comentario y argumentó que había sido objeto de hackeo.

Paulina Rubio

La cantante creyó que el hashtag «#PAU2015» — que hacía referencia a la Prueba de Acceso a la Universidad—, era para ella. La chica dorada se emocionó al pensar que su nuevo single, «Mi nuevo vicio», se había convertido en trending topic.

Sergio Ramos

La selección dirigida por Miki Oca logró la victoria en la final del Mundial a Australia por 8-6 2. Tres semanas después llegó la felicitación de Sergio Ramos, que se ha producido a raíz de la repetición de la final en Teledeporte.

No es la primera vez que el futbolista incendia las redes con equivocaciones. Cuando el Madrid fue de gira por Estados Unidos en 2012. La plantilla blanca estaba en Nueva York y el central compartió una foto que resultó ser de Las Vegas, a 4.000 kilómetros de allí.

Leticia Sabater

Leticia Sabater logró hacerse viral en las redes sociales. Aunque, en este caso, no ha sido por un vídeo, sino por confundir Kuala Lumpur con un insulto y cargar contra la persona que se había dirigido a ella con esa palabra tan malsonante en Twitter: «Huala Lumpur lo será tu puta madre», dijo la cantante.

Todo ocurrió, según puede verse en Twitter, el pasado 24 de julio. La cantante predilecta de miles de usuarios y autora de versos capaces de llegar al centro del corazón como «Saaaaaalchipapaaaaa... tiki, tiki, tiki, taka, taka, taka» andaba tomándose una copa cuando, al abrir sus redes sociales, vio que alguien había respondido de forma grotesca a un «tuit» que había puesto horas atrás. Un mensaje en el que afirmaba lo siguiente: «Os envío mi videoclip para mis fans de distintos países del mundo».