La 'pulla' de Paco González a Manu Carreño

El pasado domingo 'Tiempo de Juego' dedicó buena parte de su programa a la Copa Davis. Y, durante el último partido que disputó y ganó el español Pablo Carreño, Paco González, director del espacio deportivo de la COPE, le lanzó una indirecta a Manu Carreñó, ex compañero suyo en la radio y en Mediaset.

Sucedió poco antes de que Pablo Carreño finiquitara la eliminatoria ante Croacia, cuando el periodista gallego conectó con el encargado de la retransmisión tenística, Ángel García. Entonces Paco González hizo un juego de palabras con el apellido del tenista: "Ya era hora de que Carreño nos diera una alegría".

Pepe Domingo Castaño, viendo que García no había pillado la broma le interrumpió para decir lo siguiente: "No le has entendido". Acto seguido, García contestó: "Ah bueno... Este se llama Pablo".