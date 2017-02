Nacho Fresneda tendrá un personaje en 'Star Wars'

Nacho Fresneda, conocido por su papel en 'El Ministerio del Tiempo', volverá a dar un salto entre distintas realidades, aunque esta vez no solo cambiará de época, sino también de planeta. No, no nos hemos vuelto locos, ya que Fresneda aparecerá en uno de los comics de 'Star Wars' que se editan en España.

Todo se debe a que el artista español Salvador Larroca, encargado de realizar las viñetas de la actual cabecera de 'Star Wars' para Marvel Cómics, es amigo del actor, por lo que ha reconocido que le hará este tributo con su permiso. «Ahora ya puede decir que sale en 'Star Wars'», contaba a través de Twitter.

Esta no sería la primera vez que el dibujante impregna las viñetas con personajes españoles, ya que antes se ha podido ver a Constantino Romero o Cristina Pardo, entre otros. Fresneda aparecerá en el número 28.