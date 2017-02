Jorge Javier Vázquez: «Me he sentido utilizado por Isabel Pantoja»

La guerra entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja sigue su curso. Después de que esta insinuara en ‘El Hormiguero’ que quería a su perrita Sisí incluso a pesar de la persona que se la regaló y tras el alegato que Vázquez lanzó en su programa contra ella al sentirse aludido con dicho mensaje, el nuevo capítulo del conflicto mediático del que todo el mundo habla ha tenido lugar en ‘Sálvame Deluxe’.

El presentador se sometió durante el pasado viernes al famoso ‘PoliDeluxe’ en el que se enfrentó a numerosas preguntas que revelaron su íntima amistad con Isabel Pantoja. Una de las principales preguntas fue si atacó a Pantoja por haberle concedido la entrevista a Pablo Motos y no a él, ante lo que Vázquez fue claro, “No he atacado a Isabel Pantoja porque le diera a Pablo Motos la entrevista y no a mí tras salir de la cárcel. Eso sí, no me arrepiento del alegato que hice el martes en ‘Sálvame’ en contra de ella”, expresaba.

Así, las preguntas se fueron sucediendo mientras se iban revelando cada vez más y más detalles acerca de la relación de amistad que unió a ambos. Jorge aseguró que la tonadillera le llamó antes de conocerle para pedirle opinión sobre su relación con Diego Gómez, asegurándole que lo dejaría si él se lo decía. Además, también reveló que la propia Isabel le contó que el padre de Paquirrí le criticó después de su muerte por la herencia que le había dejado.

El periodista también contó que Kiko Rivera había intentado mediar entre su madre y sus hermanos, Fran y Cayetano, para que esta les devolviera los objetos de Paquirrí, algo a lo que ella parece negarse. Por otro lado, Vázquez no dudó en mostrar mensajes que Pantoja le había enviado a través de WhatsApp en los que se reflejaba su buena relación.

En este punto, Belén Esteban intervino para pedir a Jorge que no siguiera hablando, ya que podía haber represalias en contra de él, ante lo que Vázquez espetó, “no tengo ninguna sensación de estar traicionando a nadie”.

Finalmente y antes de concluir su paso por el programa, Jorge Javier Vázquez afirmó haberse sentido utilizado por Isabel Pantoja, “Me he sentido utilizado”, expresaba.