Gwyneth Paltrow, la reina del pollo asado

Gwyneth Paltrow es una actriz y modelo que pocas veces deja indiferente. A sus 44 años, la artista californiana cae mal a mucha gente por su lujoso estilo de vida y sus extemporáneas declaraciones. Sin embargo, la exmujer de Chris Martin, el líder de Coldplay, está curada de espanto. «No me importa lo que digan sobre mí, sobre mi vida o sobre mis arrugas», expresa «más feliz y relajada que nunca».

La protagonista de taquillazos como 'El talento de Mr. Ripley', 'Seven' y 'Shakespeare in Love', por la que obtuvo un Oscar, tiene bastante aparcada su carrera cinematográfica. Por el contrario, ha mostrado un excelente olfato empresarial -dirige Goop.com, una exitosa plataforma 'online' de moda, belleza, tendencias, cocina, shopping...- y ha renovado su contrato como imagen de la joyería Tous. Acaba de protagonizar una nueva campaña publicitaria con el azar como hilo conductor. «Yo también creo en el destino. Si no lo haces, la vida puede parecerte un poco más triste y complicada. Siempre me siento más contenta cuando sé que estoy exactamente donde Dios me quiere», remarca.

De su paso por Talavera de la Reina, guarda un extraordinario recuerdo. Dice que en la localidad toledana le enseñaron todo tipo de «palabrotas» y que de todas las que aprendió se queda con 'gilipollas', su favorita. También le encanta el término 'mogollón'. Aunque reconoce que antes de cumplir los 40 estuvo bastante agobiada «porque no sabía lo que iba a pasar», el paso del tiempo le ha dado una gran serenidad. «Creo que es un regalo cumplir 40 años y los que vienen detrás, porque cuando una mujer llega a esta edad tiene como un 'software' que de repente se actualiza y te hace sentir más abierta», confiesa.

Con más de 50 empleados trabajando para ella, Gwyneth tiene claro que, por mucho que le pese a la legión de detractores con que cuenta, va a seguir diciendo y dando consejos sobre lo que le dé la gana: «Pienso que he perdido mucho tiempo porque no he dicho las cosas que necesitaba decir en cada situación. Las mujeres somos así: no queremos hacer daño ni parecer demasiado fuertes. A veces, eso puede llevarte a pasar tu vida entera sin ser tú misma». Y eso es, precisamente, lo que no quiere la reina del pollo asado. «Aconsejo este plato porque es muy fácil de hacer».