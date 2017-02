Sorpresa en 'Cámbiame': una concursante se fuga y discute con Cristina Rodríguez

Ayer, 'Cámbiame' vivió una escena inédita cuando Maite, participante que eligió a Cristina Rodríguez como estilista, abandonó en pleno programa.

No obstante, los espectadores no pudieron ver su transformación puesto que abandonó en cuanto han intentado cortarle el pelo: "No puedo hacerlo, se lo prometí a mis hijos", aseguró

Esta situación desembocó en una discusión con la estilista del espacio presentado por Carlota Corredera. Aquí se puede ver toda la secuencia.