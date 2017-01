Escandalosa pelea entre Rihanna y Azealia Banks

El decreto antimigratorio de Donald Trump ha dividido a EE UU. El reflejo de la extrema tensión entre quienes defienden la medida y se oponen a ella también se ha dejado ver en redes sociales, de la mano de dos cantantes que se han enzarzado en una cruda polémica. Se trata de Rihanna y Azelaia Banks, que han terminado por hacer público el número de teléfono personal la una de la otra tras dedicarse durísimas palabras.

Todo comenzaba con una publicación en Instagram de la cantante de Barbados, en la que criticaba discretamente la medida. «La cara que se te queda cuando eres un inmigrante»

Una 'puya' ante la que Azelaia Banks reaccionó como suele: directa a la yugular. «Lo que Rihanna quiso decir fue: 'Crecí jugando al fútbol con un coco en un patio sucio y me abrí de piernas a cualqueira que pudiera componerme una canción o comprarme drogas. Apenas puedo actuar en directo porque me lío los porros con metanfetamina'».

Rihanna publicó entonces otra foto, compañada del texto «la cara que pones cuando gritas en una habitación vacía»

A lo que Azelaia Banks volvió a responder: «Por favor, deja de ser estúpida y lee algún libro»

La lucha cambió entonces de escenario y, visiblemente más cabreada, Rihanna publicó en Instagram: «¡Disgustada! ¡Las noticias son devastadoras! ¡América está siendo destruída aante nuestros ojos! Qué cerdo inmoral implementaría algo así». Además cambió su imagen de perfil por una captura de pantalla de una conversación privada a través del móvil con Azelaia, pero sin eliminar el número de teléfono privado de su enemiga.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!