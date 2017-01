«Prefiero estar en la mierda que con Pantoja»

«Me veo en la obligación de tener que mandarle un mensaje a la señora Isabel Pantoja. Jamás pensé que iba a suceder lo que va a suceder. Para mí se abre ya un nuevo tipo de relación con la señora Pantoja y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida». Así ha empezado Jorge Javier Vázquez el «Sálvame» de esta tarde. Estaba claro que el programa de corazón de Telecinco iba a responder a su cadena rival tras la «entrevista» que Pablo Motos practicó a la tonadillera.

Y lo ha hecho en el tono habitual de «Sálvame»: cebando el tema con Jorge Javier prometiendo ataques hasta que ha explotado. «Ayer la señora Pantoja dio una entrevista pactada y ella, que no da puntada sin hilo, aprovechó para mandarme un mensaje», dijo el presentador en una «comparecencia». «Ella nunca da la cara: es su 'modus operandi', la cobardía. Si está enfadada conmigo me lo dice, no hacía falta lo de ayer. ¿Usted cree que hacía falta humillar, tratar mal a la gente que le ha apoyado? Probablemente sí, por eso está tan sola».

Se han vivido momentos de verdadera tensión: «Me llamo Jorge Javier Vázquez. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de trabajar. Usted viene de la cárcel, del trullo, del talego. De ahí viene usted. Que parece que viene de vacaciones. No señora, usted viene de la cárcel. Y en la cárcel a uno no le meten porque desafine». «Si usted tuviera un mínimo de dignidad hubiera descolgado el teléfono para darme las gracias por el trato que di a sus hijos en el Sálvame Deluxe».

«Sé que yo trabajo en un programa que durante mucho tiempo ha sido muy crítico con Isabel Pantoja; pero durante ese tiempo yo he intentado mantener un escrupuloso silencio acerca de la señora Pantoja. He intentado poner distancia. Me he peleado con alguno de mis colaboradores para que la crítica hacia la señora Pantoja no fuera excesivamente dura». Ha dicho el presentador, muy enfadado con lo que vio anoche en «El Hormiguero».