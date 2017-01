Isabel Pantoja vuelve de "aquel sitio de cuyo nombre no quiero acordarme"

Después de un silencio mediático que ha durado años, Isabel Pantoja ha vuelto a la carga. Lejos de los platós de Mediaset en los que ha protagonizado incontables exclusivas y entrevistas, la Tonadillera ha elegido para presentar su nuevo disco el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'.

Mediaset ahora mismo viendo a Isabel Pantoja en Antena 3. #PantojaEHpic.twitter.com/zpRUg0kDV8 — Aida Nº4 (@Abel_Kills) 30 de enero de 2017

Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales opinaron al respecto sin cortarse un pelo, y en abundancia. El programa batió récords de audiencia, con un 23,8% y 4.783.000 espectadores.

Cuando creías que España había tocado fondo en 2016, pones la tele y están Pablo Motos e Isabel Pantoja bailando una canción de Kiko Rivera. — Alfredo Murillo (@kortvex) 30 de enero de 2017

La palabra "cárcel" no sonó en el plató del programa, ni siquiera cuando Isabel hizo referencia a su estancia en ella como "estando yo donde estaba" y "aquel sitio de cuyo nombre no quiero acordarme". La folclórica también dijo que es la única entrevista que va a conceder en España y que ha renunciado a mucho dinero.

La entrevista fue pausada, cautelosa y cómoda. Dijo la Pantoja, también, que no tiene miedo a las respuestas, sino a las preguntas. Respondió Gemma López, colaboradora de Sálvame en su cuenta de Twitter, que "por eso las pacta". Parece ser que a Pablo Motos se le ha olvidado el rap que le dedicaron a la Tonadillera antes de su entrada a la cárcel, donde le cantó estas palabras:

"Por lo visto sale muy rentable liarse en El Rocío con un impresentable. Se salva la Pantoja, ¡qué maravilla!, se ha librado por la patilla. ¡Qué cara más dura! ¡Qué cara más dura! Pagarán las multas con bolsas de basura. Te libras Pantoja, a la cárcel no vas. ¡No me vais a grabar más!

Se me enamora el alma, se me enamora. Que no voy a la cárcel, me quedo en Cantora. Me caen dos años, no tengo antecedentes. ¿Sabéis lo que os digo? ¡Dientes, dientes!"