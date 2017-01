Kiko Matamoros llega a la casa de GH Vip con disciplina militar

Kiko Matamoros ha vuelto a Gran Hermano VIP un año después de que entrara a la casa de Guadalix de la Sierra a visitar a su hija, Laura Matamoros. El colaborador de Sálvame se ha convertido en el sargento de GH VIP 5, y será el anfitrión de la prueba semanal. Como Terelu Campos hace unas semanas.

Vestido de militar, el sargento Matamoros les explicó nada más llegar a la casa que esta semana conocerán la disciplina. "Tendréis que seguir una alimentación sana, acorde al sacrifico y al esfuerzo físico que se os va a pedir", explicó. "Azúcares fuera… Solo podréis comer si ganáis alguna recompensa" añadió.

Aída Nízar recibió la primera llamada de atención del sargento después de la presentación de la prueba, lo que provocó que el sargento le pidiera al Súper, en el confesionario, que se sancionara a los concursantes que le dificultaran su trabajo.

Desfilaron por el jardín, o lo intentaron. A lo largo de la semana, el sargento les hará participar en todo tipo de pruebas, cuando quiera y como quiera.

Aída Nízar contra el resto

Aída Nízar no ha sorprendido al público y sigue diciendo lo que piesa en todo momento, sobre ella misma y sobre el resto. "Adoro mi vida", "me adoro" o "Uy, lo que más me gusta, hablar de mi…" son algunas de las frases que ha soltado en esta edición de GH Vip, donde a pesar de su corta estancia, ya ha tenido tiempo de discutir con más de una persona.

Matamoros, el sargento de la casa, se dirigió a los concursantes y les comunicó: "A partir de ahora vais conocer la disciplina, la autoridad y el honor. Os dirigiréis a mí en otros términos, como señor, sargento, mi sargento. Yo me dirigiré a vosotros con educación y respeto". Así Aída se ganó la expulsión de su habitación, debido a que no se supo mantener en silencio. "Quédate ahí y no me molestes más", sentenció Kiko.

Solo Alejandro y Alonso han tenido una relación normal con Aída hasta la fecha. Elettra, Aless y Aly ya han discutido con Aída, así como Daniela. "Ahora viene el show", decía Aída antes de discutir con Elettra, a lo que Aly respondió: "No, el show comenzó cuando tú llegaste".

Daniela, por su parte, dijo que "la mente no es inteligente" y Aída, ni corta ni perezosa, le contestó: "Que la tuya no lo sea no significa que la de Aída Nízar tampoco lo sea".